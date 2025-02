Bar Lágrima une coquetelaria a decoração retrô no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lágrima, novo bar no edifício Renata, no centro de São Paulo, aposta na música, mas recusa a pecha de listening bar -termo que designa bares que contratam DJs para compor as trilhas sonoras ou tocar.

Rafael Capobianco, um dos sócios, diz que a ideia é ser intimista, permitindo que duas pessoas possam conversar sem que a música chame mais a atenção do que os coquetéis dos mixologistas Gunter Sarfert e Ciro Tupinambá.

Tupinambá já passou pelo comando dos bares Trago e Es.Trago, na Barra Funda, e hoje é chef executivo de bares do grupo Renata. Sarfert conta que planejaram a carta para seguir uma gradação, indo do coquetel menos alcoólico para o mais pesado.

No início, está o wave rider, composto de uma mistura de rum, bourbon, xarope de amêndoas, licor de laranja, abacaxi, limão e água com gás. Entre os intermediários, se destacam o corsário (R$ 55), feito com rum, gim, jerez, suco de toranja e luxardo bianco, e o am martíni (R$ 50), um drinque à base de café com cachaça, licor de café e coco.

Os preferidos de Sarfert e Tupinambá são os últimos do cardápio, os mais alcoólicos. O yokai (R$ 60) mistura bourbon, manteiga noisette, amaro, jerez, licor de umeboshi e Cynar 70, enquanto o wabi sabi (R$ 66), último da lista, leva brandy, xarope de amêndoas, jerez, uísque Laphroaig e Angostura.

A decoração é assinada pela designer Aline Prado, que usou descartes de obras para formar o ambiente do Lágrima.

"O piso de madeira veio de muitos outros prédios e o revestimento de vidro da luminária havia sobrado de outra reforma", explica Prado. O espaço que acomoda até 20 pessoas é todo revestido por cortinas que ajudam a impedir que o som do bar vaze para os outros ambientes do prédio e também isola a casa do barulho do centro.

Conheça alguns drinques do bar Lágrima.

- Corsário: rum, gim, jerez, suco de toranja e luxardo bianco

- Am martíni: café, cachaça, licor de café e coco

- Yokai: bourbon, manteiga noisette, amaro, jerez, licor de umeboshi e Cynar 70

LÁGRIMA

R. Maj. Sertório, 95, Vila Buarque, região central. @lagrima.bar