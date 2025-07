Band se despede da Fórmula 1 e agradece público e patrocinadores após cinco anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro dias após a Globo anunciar oficialmente o retorno da Fórmula 1 à sua programação a partir de 2026 -com contrato válido até 2028-, a Band se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da parceria com a Liberty Media.

Em comunicado, o Grupo Bandeirantes destacou o sucesso das transmissões da principal categoria do automobilismo mundial em suas diversas plataformas, ressaltando a importância que a Fórmula 1 recuperou no Brasil nos últimos cinco anos.

"O Grupo Bandeirantes realizou um trabalho admirável nas transmissões da Fórmula 1 desde 2021 e seguirá oferecendo, aos anunciantes e à audiência, uma cobertura de excelência, conduzida por uma equipe extremamente qualificada e respeitada pelos fãs de automobilismo, até a última etapa da temporada 2025, no dia 7 de dezembro", informou a emissora.

A nota ainda reforçou o reconhecimento do público: "Os fãs da Fórmula 1 valorizam o trabalho realizado pelos veículos do Grupo ao longo desses anos, que ajudou a recolocar a categoria no centro do esporte nacional e a fortalecer sua presença no mercado publicitário. Fizemos questão de levar ao público todas as emoções da competição, desde os treinos classificatórios até as comemorações no pódio."

Por fim, a Band agradeceu aos parceiros comerciais. "Desejamos sucesso à Fórmula 1 e agradecemos a todos os nossos patrocinadores nesses cinco anos de parceria".