Atriz que vive princesa Diana em 'The Crown' se identifica como 'queer' em post

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Corrin, 25, famosa por interpretar a princesa Diana na quarta temporada da série "The Crown", polemizou ao compartilhar uma das fotos de um ensaio que fez para a revista The Pop Maganize. Ela legendou a foto na qual aparece vestida de noiva com a frase "sua favorita noiva queer" e compartilhou no Instagram nesta quinta-feira (8).

Originalmente, a palavra "queer" significa estranho ou esquisito e era usada de forma ofensiva contra pessoas LGBTQIA+. Atualmente a expressão é usada para designar aqueles que não se sentem representados dentro do padrão heteronormativo, no que concerne a orientação sexual, identidade de gênero ou características sexuais.

A atriz não deixou claro se estava falando sobre a própria sexualidade ou se o ensaio fazia referência a algum episódio da famosa série. A única coisa que é possível afirmar sobre a postagem é que os fãs da artistas a encheram de pedidos de casamento.

Corrin foi anunciada como a atriz responsável por dar vida a Diana em abril de 2019. Naquele momento ela havia estado em apenas um episódio da série "Grantchester" e faria sua estreia nos cinemas no longa "Mulheres no Poder". Apesar da pouca experiência, ela teve o trabalho aprovado pelo criador de "The Crown", Peter Morgan.

"Emma é uma atriz brilhante, que nos cativou imediatamente quando fez o teste para viver Diana. Ela não só tem a inocência e a beleza para o papel, mas também o talento e a complexidade para retratar esta mulher extraordinária", disse Morgan ao site americano The Hollywood Reporter.