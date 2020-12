A atriz Milena Toscano anuncia a gravidez de seu segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milena Toscano, 36, será mãe novamente. A atriz que já tem o pequeno João Pedro, de dois anos, anunciou nesta quarta-feira (23) que está a espera do segundo filho com o marido, Pedro Ozores.

"No meio desse ano diferente de repente estava lá escrito com todas as letras: GRAVIDA! E com todo o amor do mundo você será muito bem-vindo", escreveu a atriz na legenda da publicação. Toscano posou ao lado do esposo e do filho, que vestia uma camiseta com a frase: "irmão mais velho".

"Meu numero dois esta a caminho. E não poderíamos terminar o ano mais feliz", completou a atriz, que recebeu mensagens de internautas e de amigas, como as atrizes Pathy de Jesus e Sthefany Brito.

Outra famosa que anunciou a gravidez nesta semana foi a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, 26. Nesta terça (23), ela confirmou a notícia de que está a espera do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. O anúncio foi feito pelas redes sociais dela, que lamentou o vazamento da informação antes do planejado.

"Sim, teremos um baby! Óbvio que gostaríamos de esperar os três meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para caramba e esse bebezinho já é mais amado que tudo", escreveu.