Atriz de 'Vai na Fé' é internada e publica imagem no hospital

Pelos stories da rede social, ela indicou que já tinha recebido alta. "Oi, gente. To em casa já, exausta... Os dois últimos dias foram complexos e intensos. Mas o importante é que eu to bem melhor. Obrigada pela preocupação de todos", postou, ao lado de uma foto no hospital e a legenda "xoxa, capenga e manca".

"Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada pelas orações, tô em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo pra vocês, os dois últimos dias foram intensos e complexos mas só de estar conseguindo respirar melhor eu to grata!!!", escreveu ela, no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.