Atriz de 'Stranger Things' está namorando filho de Bon Jovi

Em 2018, Jake ficou conhecido por ajudar a organizar uma greve em sua escola de ensino médio. Era um protesto contra a inação do governo no controle de armas após um tiroteio em uma escola da Flória.

Jake é filho de Bon Jovi com Dorothea Hurley, com quem o roqueiro é casado há mais de 30 anos. Os dois também são pais de Stephanie Rose, 28, Jesse James Louis, 26, e de Romeo Jon, 17.

