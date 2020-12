Atriz de 'Salve-se Quem Puder', Sabrina Petraglia dá à luz segunda filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Petraglia, 37, deu a luz a segunda filha, Maya, neste domingo (27), em São Paulo. O nascimento da criança foi comunicado pela atriz em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (28). Casada com o engenheiro Ramón Velázquez, Petraglia já é mãe de Gael, de 1 ano e 7 meses.

"Maya chegou ao mundo ontem, dia 27/12/2020, em um domingo lindo, toda cabeluda e cheia de saúde! Após uma longa madrugada em trabalho de parto, dilatação total e fortes contrações ritmadas, uma cesária se fez necessária por conta de uma desproporção cefalopélvica [quando o diâmetro da cintura pélvica é menor que o diâmetro cefálico]", disse a atriz.

"Foi um processo super importante para mim e tenho certeza que para ela também. Não tenho palavras para descrever tantos sentimentos ao longo desse processo. Maya, sua chegada foi tão esperada... Seja muito bem-vinda, filha! #MayaChegou."

Recentemente, a atriz falou abertamente sobre as complicações no parto de Gael, que nasceu prematuro e passou 19 dias numa UTI neonatal. Em entrevista ao Gshow, ela disse que não estava com medo do nascimento de Maya. "Ser mãe é a maior alegria. É difícil, mas é uma felicidade tão profunda que eu acho que nunca tinha experimentado nada parecido antes, é maravilhoso. Não sei se paro por aqui não. A gente gosta de gente. Talvez possa adotar também, é uma coisa que conversamos bastante."

A atriz de "Salve-se Quem Puder", novela das 19h que deve retornar à grade da Globo ainda no primeiro trimestre, se mudou para São Paulo após o término das gravações do folhetim. A expectativa era que a criança nascesse no início de janeiro. Na trama, Petraglia interpreta Micaela que, segundo Notícias da TV, na segunda fase do folhetim vai descobrir que foi aprovada na Universidade de Harvard, e se muda para os EUA.

Petraglia também está no elenco de "Haja Coração", em reprise no horário das 19h da Globo, na qual interpreta a personagem Shirlei. A história de amor entre Shirlei e Felipe (Marcos Pitombo) foi um dos sucessos da trama de Daniel Ortiz, exibida originalmente em 2016.

"Não estava entendendo o que estava acontecendo, as pessoas falavam, e a gente ali totalmente imerso no universo da novela. Só pensava: 'continue trabalhando, continue trabalhando'. Olhava para o Marcos [Pitombo, ator que fez o seu par romântico] e falava: 'E agora?", disse Petraglia em entrevista ao F5, em novembro passado.

O sucesso do casal foi tamanho, recorda ela, que muitos fãs torciam para que os atores tivessem um envolvimento amoroso na vida real. "Tenho um relacionamento de quase nove anos com Ramon [Velázquez, marido da atriz, com quem ela tem um filho e está grávida de outro], e as pessoas queriam que eu ficasse com Marcos de qualquer jeito. As pessoas realmente confundirem, foi um pouco assustador."