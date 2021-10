Atriz de 'Capitão América' suspeita de matar a mãe não irá a julgamento

O advogado Jason Billam, que representa a atriz, afirma que ela entende que foi acusada pelo assassinato da mãe, entende os papéis do advogado, do promotor e do juiz, mas fica confusa sobre como funciona o processo judicial geral.

Segundo o site TMZ, a decisão foi tomada no final de setembro, após três médicos avaliarem o estado psicológico de Fitzgerald. Dois concluíram que ela não é capaz de ajudar seu advogado na defesa e não entende o que está acontecendo com ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mollie Fitzgerald, 38, que interpretou um papel pequeno no filme "Capitão América - O Primeiro Vingador" (2011), foi considerada incapaz de enfrentar um júri após confessar ter matado a mãe esfaqueada, em dezembro do ano passado.

