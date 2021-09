Atriz de 'The Big Bang Theory' fez acordo para proteger patrimônio de R$ 780 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Detalhes do processo de divórcio de Kaley Cuoco, 35, que deu vida à Penny, uma das estrelas da série "The Big Bang Theory" (2007-2019), vieram à tona. De acordo com o documento, a atriz pede ao tribunal que negue apoio financeiro tanto ao ex-marido da artista, Karl Cook, 35, quanto a ela.

De acordo com documentos obtidos pelo portal The Blast, a solicitação é baseada em um acordo pré-nupicial assinado por ambos à época do casamento, em 2018. O processo informa ainda que a data da separação ainda será declarada por uma das partes.

Após Cuoco entrar oficialmente com o pedido de divórcio, o Tribunal Superior da Califórnia, em Los Angeles, ordenou que Cook e ela compartilhassem suas informações financeiras sobre todas as receitas e despesas atuais, bem como ativos de propriedade (pertencentes tanto separadamente quanto em conjunto) e dívidas no prazo de 60 dias.

Segundo a US Weekly, o documento provavelmente protege o patrimônio líquido da atriz estimado em US$ 100 milhões (correspondente a R$ 521 milhões). Ela, que começou a trabalhar ainda na infância, ganhou US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5.215 milhões) por episódio nas duas últimas temporadas de "The Big Bang Theory".

Já o Celebrity Net Worth, site que calcula o patrimônio dos famosos, estima que ela tenha ganhado durante as 12 temporadas do seriado US$ 150 milhões (correspondente a R$ 782 milhões).

Presume-se que Cook, um cavaleiro talentoso, também tenha uma conta bancária impressionante para proteger. Além de ganhar prêmios em dinheiro em competições, ele é filho do bilionário Scott Cook, 69, fundador da empresa de software Intuit, cuja fortuna está avaliada em US$ 4,2 bilhões (equivalente a R$ 21.903 bilhões), de acordo com a Forbes.

Cuoco e Cook anunciaram a separação dia 3 de setembro em comunicado conjunto e exclusivo enviado à revista People. O casal disse que, apesar do profundo amor e respeito mútuo, percebeu que os caminhos atuais levavam em direções opostas, sem raiva ou animosidade.

"Nós dois compartilhamos muito de nossa jornada publicamente, então embora preferíssemos manter esse aspecto de nossa vida pessoal privado, queríamos ser francos em nossa verdade juntos", iniciou a nota. "Tomamos essa decisão juntos por meio de um imenso respeito e consideração um pelo outro e solicitamos que você faça o mesmo, entendendo que não compartilharemos quaisquer detalhes adicionais ou comentaremos mais", finalizaram

Eles começaram a namorar em 2016 e ficaram noivos em novembro do ano seguinte. Apaixonados por cavalos, eles se casaram em junho de 2018 em uma cerimônia organizada num estábulo na Califórnia, com a presença de familiares e amigos.

No ano passado, o casal celebrou os três anos de casamento publicando mensagens nas suas páginas no Instagram. Cuoco lembrou o dia em que se conheceram e disse que estava impressionada por estarem juntos há tanto tempo. "Eu te amo tanto, você não tem ideia ... feliz aniversário", escreveu na ocasião.