Atriz Claudia Rodrigues é internada em São Paulo

Também no ano passado, Claudia Rodrigues disse que adotou um tratamento com CBD, ou canabidiol, óleo medicinal extraído da maconha. A atriz afirmou que se sentiu melhor após o uso dos medicamentos.

Segundo o relato, a noiva da artista, Adriane Bonato, contou que o custo do procedimento é de US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 26,6 milhões na cotação atual.

Ela afirmou estar "animada" para um procedimento marcado para acontecer entre o mês de março e abril de 2023. "Vou me curar. Esse procedimento vai sarar minhas sequelas. É genial", afirmou em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do O Globo em dezembro de 2022.

As internações foram recorrentes nos últimos anos. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Claudia Rodrigues tratou uma inflamação generalizada também no Hospital Alber Einstein em outubro de 2022.

"Claudia Rodrigues está passando por exames neste exato momento", informou a equipe em contato com a reportagem. A atriz sentiu um mal-estar, mas ainda não se sabe se o sintoma está relacionado à esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada com a doença ainda nos anos 2000.

