Atriz Amanda Seyfried dÃ¡ Ã  luz seu segundo filho apÃ³s gravidez sigilosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz norte-americana Amanda Seyfried, 34, acaba de dar à luz seu segundo filho, fruto da relação dela com o ator americano Thomas Sadoski, 44. A confirmação do nascimento foi feita por eles à plataforma Inara And War Child USA à qual são parceiros.

"Estamos tão felizes em anunciar o nascimento do segundo filho de Amanda Seyfried e Thomas Sadoski ao mundo", era o que estava escrito na publicação da organização no Instagram com uma imagem da criança.

O casal também deixou uma mensagem na postagem. "Desde o nascimento de nossa filha, de 3 anos, nos comprometemos com a causa dessas crianças que são brutalmente afetadas por conflitos e pela guerra e isso tem guiado nossas vidas. Com o nascimento do nosso filho o trabalho da Inara and War Child se tornou nossa Estrela do Norte", escreveram os pais.

A gravidez foi mantida em sigilo. Eles já são pais de Nina. Eles são casados desde março de 2017 e se tornaram pais da menina no mesmo mês.

Apesar da gravidez secreta, em entrevista ao Us Weekly, em dezembro de 2019, Sadoski já tinha dito que tinha a vontade de expandir sua família. "Depende inteiramente dela [Amanda]. Ela guia aquele navio. Quando ela decide que está pronta para usar seu superpoder para trazer outro humano ao mundo, fico mais do que feliz em me juntar a ela. Ela é uma mãe incrível", disse.