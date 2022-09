Atração do Rock in Rio adota nome nórdico 'Måneskin'; saiba significado

Além do X Factor, Måneskin também participou do Eurovision, representando a Itália na competição em 2021 e vencendo-a. O Eurovision expandiu o sucesso da banda, que "deixou" o velho mundo e começou a ser hit também na América.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das atrações do Palco Mundo desta quinta-feira (8) no Rock in Rio, a banda italiana Måneskin é uma das mais novas a tocar no festival: foi montada em 2016, em Roma, e tem o hard rock como seu principal estilo.

