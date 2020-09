Atores que viveram Jon Snow e Ygritte em Game of Thrones esperam primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kit Harington, 33, e Rose Leslie, 33, estão esperando o primeiro filho. A novidade foi divulgada por meio de uma foto da revista Make, na qual a atriz deixa em evidência a barriga saliente. Os atores se conheceram em 2011, quando gravaram o seriado "Game of Thrones" (GoT), no qual viveram Jon Snow e Ygritte, personagens que se envolviam amorosamente na trama.

Em setembro de 2017, o casal anunciou o noivado no jornal britânico Times. Em junho de 2018, eles casaram num castelo na Escócia, que pertenceu à família de Leslie há 900 anos, segundo o tabloide britânico Daily Mail. Entre os astros presentes estavam Emilia Clarke, que viveu Em maio de 2019, o ator foi internado em uma clínica de reabilitação. De acordo com o site Page Six, o final de "GoT" "realmente o atingiu com força". A informação foi dada à revista eletrônica Variety por um assessor do ator. "Harington decidiu utilizar este intervalo em sua agenda como uma oportunidade de passar algum tempo em um retiro de bem-estar para trabalhar em algumas questões pessoais."

Em agosto do mesmo ano, cerca de um mês após deixar o tratamento, Harington foi confirmado como o Cavaleiro Negro no longa "Os Eternos", da Marvel, que deve estrear em novembro de 2021. O último trabalho de Leslie foi em 2017 no seriado "The Good Fight". A atriz estará no elenco de "Morte no Nilo", que deve ser lançado em novembro, nos Estados Unidos.