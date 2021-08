Atores de Game of Thrones se reencontram em festa de produtor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Emilia Clarke, 34, e o ator Jason Momoa, 42, se reencontraram neste final de semana. Os dois compartilharam fotos do momento em suas redes sociais.

Ambos participaram da festa de aniversário antecipada de David Benioff, produtor da série "Game of Thrones". "Quando o sol e as estrelas chegarem à cidade, você observa ele ainda consegue fazer supino com uma Khaleesi", escreveu a atriz se referindo à sua personagem na série.

Nas fotos, Momoa carrega a atriz nos braços, e, também, aparece no colo dele. A diferença de altura entre os dois passa de 30 cm.

"Lua da minha vida. Você é maravilhosa, amo você para sempre @emilia_clarke. Feliz aniversário, Benioff. Você é lindo generoso fodão. Aloha", escreveu Momoa.

NOVA SÉRIE

Emilia Clarke deve ser uma das estrelas de "Secret Invasion", série original da Marvel que vai ser gravada para o serviço de streaming Disney+. De acordo com a revista especializada Variety, ela está na fase final de negociação para integrar o elenco.

Este será o primeiro papel da estrela de "Game of Thrones" (2011-2019), no qual ela vivia a personagem Daenerys Targaryen, no Universo Cinemático da Marvel. Anunciada no ano passado, a trama deve seguir um grupo de alienígenas que mudam de forma e que estão se infiltrando na Terra há anos.

Na nova produção, ela vai contracenar com nomes como Olivia Colman. Samuel L. Jackson deverá aparecer mais uma vez como Nick Fury, enquanto Ben Mendelsohn interpretará Skrull Talos, como fez no filme "Capitã Marvel" (2019). Kingsley Ben-Adir deve interpretar o vilão principal.