Ator israelense é sequestrado com a mulher e filhas de 3 anos pelo Hamas, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator israelense David Cunio está desaparecido e a principal suspeita é de que ele tenha sido sequestrado pelo Hamas junto com sua mulher, suas filhas gêmeas de 3 anos, além de uma cunhada e uma sobrinha, durante os ataques do último sábado (7). As informações foram confirmadas pela revista norte-americana Variety.

Cunio, que estreou com o filme "Juventude", apresentado no Festival de Cinema de Berlim em 2013, era morador de Nir Oz, uma comunidade no sul de Israel que foi alvo de bombardeios no fim de semana. De acordo com o cunhado de Cunio, Aharon Aloni, o ator acordou com o som das bombas no sábado de manhã e buscou refúgio no abrigo contra bombas de sua casa.

No entanto, após os terroristas incendiarem a casa deles, a família foi forçada a fugir e não foi mais vista nem ouvida desde então, levando as autoridades a acreditar que estão entre as 150 pessoas sequestradas para Gaza.

Tom Shoval, diretor do filme "Juventude", falou com a Variety sobre o sequestro de Cunio e expressou a esperança de que todos sejam encontrados vivos. "Esse pesadelo aconteceu e não temos muitas informações sobre onde eles estão. Espero que sejam liberados em breve e que nada pior tenha acontecido a eles", afirmou.

Shoval apelou aos governos do Ocidente para ajudar na localização e resgate de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza. "Precisamos fazer tudo o que pudermos para libertar esses reféns, que incluem crianças e idosos, e trazê-los de volta para casa. Isso é uma emergência real."