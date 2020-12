Ator Eduardo Galvão é intubado na UTI por complicações com a Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eduardo Galvão, 58, conhecido por personagens em diversas novelas da Globo, segue internado por complicações relacionadas à Covid-19. O estado de saúde do ator foi revelado por amigos no último sábado (28).

De acordo com a filha dele, Mariana Galvão, ele vem respondendo bem ao tratamento. "Meu pai está intubado, mas está estável", afirmou à reportagem. "As funções vitais funcionando bem, graças a Deus, recebendo a oxigenação que ele precisa e descansando para o pulmão conseguir desinflamar."

O hospital da Unimed-Rio, onde ele se encontra na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) não está divulgando boletins médicos sobre o ator e diz não ter autorização para passar informações sobre o estado de saúde do paciente.

Galvão estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989), na Globo. Na emissora, participou de novelas como "Araponga" (1990), "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). A última participação foi em "Bom Sucesso", de 2019.

Ele também fez sucesso em seriados como "Caça Talentos" (1996), ao lado de Angélica e Ana Furtado. No SBT, esteve no elenco de "As Pupilas do Senhor Reitor (1995) e, na Record, mais recentemente, participou de "Apocalipse" (2017).