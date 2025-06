Ator diz ter sido dispensado de audições para '007' após sugerir enredo sombrio

Matthew Goode é conhecido por atuar em séries como "Downton Abbey" e "The Crown". Em "Downton Abbey", ele interpreta Henry Talbot, que acaba se casando com Lady Mary Crawley. Em "The Crown", viveu Tony Armstrong-Jones, marido da princesa Margaret. Goode também já atuou em filmes como "Jogo da Imitação" e "Watchmen".

Goode disse que nem chegou a fazer as audições porque já cometeu um erro na primeira reunião com a produtora da franquia. "Foi muito engraçado, porque eu encontrei Barbara Broccoli — ela é linda, uma pessoa muito amável. Ela perguntou: 'Qual é sua ideia para o Bond?'", contou o ator, em entrevista ao podcast Happy Sad Confused.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.