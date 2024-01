Ator de 'Harry Potter' estará na 3ª temporada de 'The White Lotus'; conheça novo elenco

"The White Lotus" se mostrou um sucesso imediato para a HBO quando estreou em 2021. A primeira temporada, ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy e dez prêmios, incluindo melhor série limitada ou antológica. A segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022 e se passou na Sicília, recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo melhor série dramática. O Emmy deste ano será em 15 de janeiro.

As novas adições se juntam à atriz Natasha Rothwell, que volta para o papel de Belinda, personagem que era gerente de spa do hotel da primeira temporada e interagia diretamente com a personagem Tanya McQuoid.

