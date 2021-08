Ator de 'As Branquelas' diz que sequência do longa seria 'rolo compressor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido pela atuação no filme "As Branquelas", o ator Marlon Wayans, 49, revelou que este seria o momento ideal para que uma segunda edição do longa de 2004 viesse à tona.

Em entrevista à Variety, contou que o filme nunca foi tão necessário. "Acho que 'As Branquelas 2' é necessário. Apertamos tanto que precisamos afrouxar um pouco as amarras e rir. Não acho que Hollywood entenda o rolo compressor que 'As Branquelas 2' seria", disse.

Na coméria, Wayans atua ao lado do irmão Shawn. Juntos eles vivem os agentes do FBI que se vestem de mulher e fingem ser jovens socialites para desmantelar um possível sequestro.

Apesar de não haver ainda nada confirmado, os irmãos dizem que já têm muitas ideias para uma sequência. "E o mundo continua nos dando mais."

Em julho, o ator e roteirista Marlon disse que se inspirou na atriz Paris Hilton, 40, e em sua irmã Nicky para fazer as personagens Tiffany e Brittany Wilson no longa.

Wayans revelou a inspiração em uma publicação em seu Instagram. "A 'branquela' original e eu", escreveu o artista em uma foto ao lado de Hilton. No filme, ele interpretou o policial Marcus Copeland.

"História engraçada. Um dia meu irmão me ligou às 3h dizendo: 'Marlon, devemos brincar de garotas brancas'. Eu respondi: 'mano, você está chapado?'. No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e a irmã dela na capa e disse que deveríamos interpretar garotas assim", contou.

"Eu entendi imediatamente. Elas eram tão grandes e eram a porta de entrada para a cultura pop. Fizemos aquele filme com bom espírito para celebrar um momento especial em todas as nossas vidas. Então, obrigado Paris e Nikki por serem musas. Amo você", escreveu.