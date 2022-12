Ator de 'Avatar' revela luta contra alcoolismo

Após ‘Avatar’, ele atuou em ‘O Exterminador do Futuro - A Salvação’ (2009) e em ‘Fúria de Titãs’ (2010), quando interpretou o protagonista Perseu. O ator foi preso em 2014, mesmo ano em que se casou com Lara Worthington, por agredir um paparazzo, em Nova York.

Ataques de fúria também eram frequentes. "Eu surtava quando alguém me pedia uma foto. Se alguém chegava perto de mim, a minha ansiedade explodia", disse o ator, durante a campanha de divulgação do recém-lançado "Avatar: O Caminho da Água".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estrela de "Avatar", Sam Worthington, 46, revelou ao mundo que por pouco o alcoolismo não acabou com o seu casamento, e também com sua carreira. Em entrevista à "Variety", o ator australiano de origem britânica associou o início de seus problemas com álcool coincidiram à fama conquistada subitamente, logo após o lançamento do primeiro filme da franquia, em 2009.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.