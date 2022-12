Astro de 'Jackass' é colocado em aparelho respirador na UTI

A nova internação acontece cerca de seis meses após Margera ter fugido de uma clínica de reabilitação, da qual não tinha permissão para sair. Ele estava no local para tratar seu vício em álcool e outras drogas. O artista retornou para a reabilitação no mês de setembro.

Segundo o site TMZ, ele recebeu o diagnóstico do coronavírus quando foi internado. Agora, Margera está precisando de ajuda de um respirador pulmonar, no entanto, sua condição de saúde é considerada estável pela equipe médica.

