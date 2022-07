Astrid Fontenelle pede desculpas a Marisa Monte no Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astrid Fontenelle usou seu perfil no Instagram neste sábado (2) para se desculpar com Marisa Monte. A cantora teve sua intimidade exposta pela convidada Claudia Raia no Saia Justa da última quarta-feira (29).

A apresentadora e as outras debatedoras do programa gargalharam quando Claudia, em tom de piada, contou que Marisa perdeu a virgindade com o deputado Alexandre Frota (PSDB).

A falta de sororidade das apresentadoras com a cantora foi alvo de críticas na internet. Tanto que Marisa Fonte ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter este sábado.

"Num programa ao vivo a gente nunca sabe como vai reagir", diz Fontenelle nos vídeos postados em sua rede social. Ela segue pedindo desculpas e afirma: "o riso não cabia ali".

Na sexta-feira (1º) Claudia Raia também usou as redes sociais para se desculpar com Marisa Monte: "Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte de uma artista que admiro tanto", disse. E completa: "Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida".

Durante o programa, Raia disse que estava cansada de ser sempre associada à Alexandre Frota, com quem já foi casada. Em seguida expôs relações dele com outras artistas, inclusive Marisa Monte.

Na quinta-feira (30), o deputado falou nas redes sociais sobre o ocorrido: "a artista errou ao expor algo íntimo", disse.