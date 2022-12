Asterix terá francês Fabrice Caro como novo roteirista a partir da 40ª edição

Fabcaro, ou Fabrice Caro, tem 49 anos. Em uma entrevista para a AFP, disse que o convite para escrever para "Asterix" foi feito para a criança que foi um dia. "Quero me manter fiel ao que torna 'Asterix' tão cativante. Com ingredientes clássicos, como os anacronismos, os trocadilhos. E sobretudo, seguir fiel aos personagens", afirmou o autor.

Uma publicação na página do Facebook do quadrinho antecipa que a nova aventura dos gauleses se passará na vila. "Um estranho estado de espírito parece ter tomado conta dos aldeões para a grande consternação de Asterix e Obelix", diz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.