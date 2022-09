'Artista não pode se calar', diz Paolla Oliveira no 'Rock in Rio'

Ok, ok. Mas qual o posicionamento da atriz?, quiseram logo saber. "Já deixei bem claro o que eu penso. Quero que esse governo mude e a gente viva tempos de mais amor, respeito e diversidade", disse. Ela evita pronunciar o nome de Jair Bolsonaro, a quem se refere como "este senhor que nos governa".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A menos de um mês das eleições presidenciais, Paolla Oliveira voltou a afirmar que artista bom é artista que se posiciona politicamente. "Não dá para ficar calado. A gente tem que se posicionar, sempre. Se vão concordar ou não com a sua opinião, aí é outra coisa, mas é preciso falar", disse ela, na área VIP do Rock in Rio.

