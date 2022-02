Arthur pede desculpas a Tiago Abravanel por não fazer prova do BBB com ele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo André é o líder da semana no Big Brother Brasil 22. Após vencer a prova de resistência que teve mais de sete horas de duração ao lado de Pedro Scooby, os dois precisavam decidir em conjunto quem ficaria com a liderança.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.