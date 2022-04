Arthur machuca o pé à véspera da final e pede atendimento médico no BBB 22

Esse foi o último Paredão da edição, e Paulo André, Douglas e Arthur disputam agora a final do programa, que será na terça (26) e deve contar com shows das ex-participantes Naiara Azevedo, Maria e Lina. Na sexta (22), Paulo André garantiu sua vaga na final após vencer uma prova de resistência que durou mais de 19 horas.

Com a eliminação de Eliezer na madrugada desta segunda (25), DG, Arthur e P.A. se tornaram os finalistas do BBB 22. Todos são integrantes do Camarote, o grupo de celebridades que participam do programa. Eli foi eliminado com 65,76% dos votos. Na disputa pela permanência na casa contra o designer, Arthur Aguiar recebeu 21,15% dos votos e Douglas Silva, 13,09%.

Ele ainda chegou a comentar que seu pé estava inchado. Nas redes sociais, fãs do artista e internautas comentaram o episódio e ainda disseram que DG teria machucado não intencionalmente o pé do ator na hora da comemoração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia antes da final da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), o ator Arthur Aguiar machucou o pé momentos após pular na piscina com Douglas Silva e Paulo André, os outros dois finalistas, na noite desta segunda-feira (25).

