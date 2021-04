Arthur, Fiuk e Thaís estão no 11º Paredão do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na noite deste domingo (11) a formação do 11º Paredão no BBB 21. Após se salvar da eliminação em disputa com GIl e Rodolffo, Caio conquistou a liderança nesta quinta-feira (8) ao vencer uma prova de habilidade.

Como esperado, João, o Anjo da semana, imunizou Camilla, que, portanto, não poderia ser votada por nenhum dos participantes, assim como o líder Caio. Fiuk também não poderia receber votos, já que foi direto ao Paredão ao perder a chamada "Final do Mal", no dia da prova do líder.

Caio já tinha decidido que indicaria Thaís ao Paredão e foi fiel ao discurso que ensaiou com Gil neste sábado (10). "Não é com agrado que faço isso, mas analisando minha trajetória no jogo, nós éramos próximos e não sei a razão, mas nos afastamos", disse o fazendeiro.

Com votos de Fiuk, Viih, Juliette e Thaís, Arthur foi o mais votado pelos colegas. Já Pocah foi ao Paredão por ter recebido votos de Camilla, Gil e João. Os dois mais votados pela casa e Fiuk disputaram a prova Bate e Volta.

Quatro cômodos cenográficos foram montados na área externa: três cozinhas e uma sala. Três portas de armários ou gavetas das três primeiras fases davam passagem para a próxima etapa. Na última, havia apenas um local com item premiado, que foi encontrado por Pocah, que, assim, se livrou do Paredão.

Ao defender sua permanência na casa, Arthur disse estar tranquilo por encarar mais uma vez a berlinda. "Acredito que vim fazer o que tinha em mente, levando tudo a sério. Conto com Conduru, a galera do futebol e crossfit", pediu o capixaba, lembrando de sua cidade natal.

Já Fiuk disse que o BBB é o maior desafio de sua vida e que, por isso, deseja continuar no jogo. "Peço a meus amigos, família e fãs: me deixem ficar. Quero muito ficar" disse o cantor, empolgado.

Thaís encerrou as defesas da noite pedindo para que, aqueles que se identificam com o jeito dela, a ajude. "Estou fazendo minha parte e sei que dependo de vocês. Vários mutirões e abas abertas. Quero muito ficar", finalizou.