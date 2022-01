Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi o autorizou a ficar com outras mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar abriu um pouco de sua intimidade em bate-papo com Naiara Azevedo no BBB 22 (Globo). O ator e cantor comentou a relação com a mulher, Maíra Cardi, com quem se reconciliou depois de uma separação ruidosa que envolveu múltiplas acusações de traição sobre ele.

À colega de confinamento, ele afirmou que a ex-BBB e empresária ficou mais magoada por ele não ter revelado a ela as puladas de cerca que com a traição em si. Isso porque ela teria dito que ele poderia ficar com outras mulheres, desde que os dois conversassem antes.

"O que magoou ela não foi a traição, o que mais machucou ela foi a falta de lealdade", avaliou. "Ela sempre falou, desde o início, para mim: 'Se um dia você se sentir atraído por outra mulher e quiser [ficar], fala para mim. A gente pode trazer ela para dentro do relacionamento, fazer uma experiência. Ou eu posso falar: 'Vai lá se você estiver com tesão'."

Também pesou o fato de as traições terem ocorrido depois que eles se tornaram pais da menina Sophia, hoje com 3 anos --Maíra já era mãe de um rapaz, Lucas, que tem 21 anos. "A gente decidiu ter uma filha, que ela não queria a princípio, e isso muda a vida toda de uma mulher", lembrou. "Ela se colocou disponível a isso e eu fui viver uma outra vida, sem ser com ela."

"O ponto não é a traição em si, é a falta de lealdade, de parceria e de responsabilidade afetiva", afirmou. "Tipo: 'Eu decidi mudar a minha vida, e você simplesmente foi fazer outra coisa?'."

"O que machucou ela não foi o fato de eu ter traído, foi eu não ter sido leal com ela, de eu não ter dado a oportunidade de decidir o que ela queria", continuou. "Eu fiz sem ela saber, quando ela já tinha colocado à disposição essa possibilidade. Esse foi o principal ponto. Além de vários outros..."

Após ver o casamento acabar e depois ser retomado, Arthur disse que está em um momento diferente de vida. "Eu me considero uma pessoa que está em processo, mas muito lúcido de que momento eu estou e onde eu quero chegar", afirmou. "Apesar de eu não me orgulhar, eu não tenho vontade de esquecer, porque quando a gente esquece, a gente faz outra vez."

Maíra Cardi não se manifestou publicamente sobre o assunto.