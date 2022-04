Arthur Aguiar corta a água da casa do Big Brother

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de liberar um cooler e ativar a Manutenção Externa no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar cortou a água dos participantes do reality. Vencedor do Paredão falso da edição com 82,8% dos votos, ele está no Quarto Secreto e tem direito a aplicar algumas ações na casa.

Essas ações são destravadas por cards, que também ativam o áudio da televisão onde o brother assiste aos colegas. Arthur usou o card de cortar a água para ouvir a conversa entre Pedro Scooby, Douglas e Paulo André no Quarto do Líder.

Lá, os três amigos discutiam o discurso de Tadeu Schmidt antes da eliminação de Arthur e especulavam o motivo da saída do ator.

Arthur não queria que os brothers percebessem que a água havia acabado, para que eles não desconfiassem que o Paredão foi falso. Mas Douglas notou o corte quando foi escovar os dentes. Scooby tentou tomar banho antes de dormir, não conseguiu e por isso pulou na piscina.

Há ainda dois poderes que podem ser usados por Arthur, o de colocar todos na Xepa e o de despertar os brothers. Ele ainda não decidiu quando irá usá-los.

Se Arthur usar todos os cards, ele poderá assistir a um flashback do momento da sua falsa eliminação. Segundo Boninho, diretor do programa, ele passará 36 horas no Quarto Secreto.