Arlete Salles vai encerrar contrato com a Globo após 55 anos na emissora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Arlete Salles, após 55 anos na Globo, terá seu contrato encerrado com a emissora no ano que vem, após sua participação na novela "A Vovó Sumiu", que substituirá "Fuzuê" no horário das 19h. A previsão é de que o contrato termine no meio do folhetim.

