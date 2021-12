Arcrebiano vira finalista em A Fazenda e provoca brincadeiras na web

Neste domingo (12), ele completou 90 dias de confinamento, seu recorde comparado com outros realities dos quais participou, como o Big Brother Brasil (Globo) e No Limite (Globo). "Arcrebiano confirmado como o brasileiro que menos pagou aluguel no Brasil em 2021", brincou um internauta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O peão Arcrebiano, também conhecido como Bil Araújo, surpreendeu seus fãs e internautas a chegar na final da 13ª edição do reality show A Fazenda (Record). Ao lado de Marina Ferrari, ele recebeu mais votos que os adversários Aline Mineiro e MC Gui, com quem disputava a primeira das duas roças especiais que vão definir quem continua até o último dia.

