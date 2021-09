Arcrebiano, novo integrante de A Fazenda 13, promete não desistir do 3º reality

Além de Arcrebiano, também já foram confirmados no programa o ator Victor Pecoraro, Liziane Gutierrez, Mussunzinho, Nego do Borel e Tati Quebra-Barraco.

A Fazenda 13 estreia na próxima terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.

O modelo e educador físico já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit. Ao entrar no BBB 21, disse que é obsessivo com organização, um pouco sistemático e que sai do sério quando está com fome. Nas horas vagas, adora curtir festas, praticar esportes e cuidar do corpo -diz que seu lado quase hiperativo não o deixa ficar parado.

"Esse convite da Fazenda não foi convite em vão, tudo tem propósito, talvez o meu seja nessa edição surreal. Pode ter certeza que não vai ter desistência", promete em entrevista no programa Hoje em Dia (Record). "Meu primeiro reality não foi desistência, e segundo não posso dizer. Passava uma vez por semana e galera só via aquilo."

Para essa edição, ele diz que "não vai ter casal na Fazenda, assim espero. Quero R$ 1,5 milhão". Agora, ele promete que o público irá ter a oportunidade de conhecê-lo realmente. "Galera vai me conhecer e vai gostar de mim, tenho público gigante que me acompanha nas redes. Vai ser Bill brincalhão, que gosta de festar, falar."

"O primeiro reality eu saí pelo público, o segundo não foi desistência, mas por questões contratuais, nem posso falar. Mas tive problemas de saúde física", explicou ele. Bil se envolveu com polêmicas com a cantora Karol Conká durante o BBB 21 e chegou a pedir para ser eliminado pelo público em seu paredão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sexto confirmado para a 13ª edição de A Fazenda (Record) é Arcrebiano Araújo, conhecido como Bil. O peão marca a participação em seu terceiro reality no mesmo ano, tendo passado pelo Big Brother Brasil 21 (Globo) e No Limite (Globo).

