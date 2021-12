Arcrebiano faz xixi no espelho do quarto, e finalistas são punidos em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arcrebiano (Bil Araújo) fez todos os finalistas de A Fazenda 13 (Record) serem punidos no penúltimo dia de confinamento. O ex-BBB e ex-No Limite é finalista do reality show ao lado de Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes.

Os quatro comemoraram o fato de estarem na final durante a última festa do programa, realizada na noite de terça-feira (15). O evento contou com a participação dos peões já eliminados e foi marcado pela expulsão de Liziane Gutierrez após uma suposta agressão a Lary Bottino -a imagem não foi exibida pela Record.

Quando a festa acabou, os finalistas foram dormir, ainda sob o efeito do álcool que haviam consumido mais cedo. No meio da madrugada, Bil se levantou, caminhou até o espelho que fica no fundo do quarto e fez xixi.

Ao acordarem, os finalistas se surpreenderam com a notícia de que haviam sido punidos. Segundo o regulamento do programa, é proibido fazer necessidades fisiológicas fora do banheiro. Como punição, eles ficaram 12 horas sem poder frequentar a academia.

Todos ficaram surpresos com a notícia, inclusive o próprio Bil. Ele chegou a procurar dentro do quarto para ver se alguém havia feito xixi na cama, mas não encontrou a poça formada pela urina dele no chão.