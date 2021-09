Arcrebiano, Dayane Mello e Mussunzinho disputam roça em A Fazenda

A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa consistia em tentar derrubar patinhos coloridos, que representavam os adversários, com um lançador de bolinhas de tênis. A ordem de participação (bem como a cor dos patinhos) foi sorteada no começo da prova.

Gui Araujo, que também chegou a ser indicado por ter sobrado na dinâmica do "resta um", conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeiro da semana pela segunda vez.

Por sua vez, Arcrebiano recebeu os sete votos dados pelos colegas a Rico Melquiades. O ex-De Férias com o Ex tinha o poder da chama e transferiu os votos para o colega. Ele tinha o direito de puxar alguém para ir também para a roça, e optou por Dayane.

