Aracy Balabanian fez aborto e não quis se casar nem ter filho para cuidar da carreira

Artistas lamentaram a morte da atriz e prestaram homenagens. Miguel Falabella, que contracenou com Aracy em "Sai De Baixo", afirmou que tem lembranças coloridas e ensolaradas com a artista.

Durante a carreira, Balabanian colecionou papéis inesquecíveis, firmando-se como um dos rostos mais famosos da televisão brasileira. Conhecida pela versatilidade, ela foi do humor escrachado ao drama profundo em uma carreia com mais de cinco décadas.

