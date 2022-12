Apresentador da Globo paga promessa e faz a 'Dança do Pombo' em telejornal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Roberto Kovalick é um bom pagador de promessas e nesta terça-feira (6) ele pagou uma que fez com a equipe do Hora 1 na semana passada. Ele tinha prometido fazer a coreografia da "Dança do Pombo" ao vivo e a cores no telejornal, caso Richarlison marcasse um gol contra a Coreia do Sul.

O atacante brasileiro fez o terceiro gol na vitória por 4 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Na comemoração, até sobrou para o técnico Tite mexer os braços e esticar o pescoço no banco de reservas. Rindo da situação, Kovalick ainda contou sobre a pressão que vinha sofrendo do público para fazer a "Dança do Pombo" desde o final do jogo.

"Já que não tem jeito, a voz do povo é a voz de Deus... Promessa é dívida, aqui a gente não foge da raia. A gente paga mico, mas não fugimos da raia", brincou Kovalick, que ainda teve as companhias dos apresentadores Alessandro Jodar e Marcelo Pereira na coreografia.

Logo depois da cena, os internautas trataram de zoar a performance do trio: "Estão parecendo três galinhas ciscando", comentou um seguidor do apresentador no Twitter. "Um trio muito duro, mas valeu a intenção", brincou outro seguidor.