Após ser inocentado, Kevin Spacey recebe nova acusação de ter supostamente forçado favores sexuais

Após esses incidentes, o profissional afirma que decidiu não mais atender reservas no hotel onde as alegações teriam ocorrido.

Segundo a denúncia, divulgada nesta sexta-feira (29), o vencedor do Oscar teria oferecido dinheiro extra em troca de favores sexuais enquanto recebia a massagem. Em 2016, o massoterapeuta afirma ter sido contratado por Spacey para realizar três sessões de massagem de 90 minutos no New York Edition Hotel, agendadas para os meses de agosto e setembro daquele ano. É importante ressaltar que o ator teria utilizado um nome falso para fazer as reservas e até mesmo uma máscara de esqui para ocultar sua identidade durante a consulta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey, que foi absolvido de nove acusações de crimes sexuais em julho, agora se encontra envolvido em um novo processo legal. Um massoterapeuta de Nova York alega que Spacey teria feito supostamente forçado favores sexuais inadequados durante uma sessão de massagem que o ator havia contratado. As informações são do TMZ.

