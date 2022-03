Após Scooby e Vyni, Gustavo deixa a Prova do Líder no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo foi o terceiro participante a abandonar a Prova do Líder de resistência já após oito horas ao reclamar de dores na coluna. Depois de suportar quase 6 horas da Prova do Líder, Pedro Scooby havia sido o primeiro dos 12 participantes a deixar o desafio. Na sequência, foi Vyni quem deixou a prova e voltou para a sede.

Scooby alegou estar com vontade de usar o banheiro e, por isso, não aguentaria continuar na prova por medo de uma infeção urinária. Mais cedo, antes do início do desafio, o brother já havia mencionado estar com ressaca e que não suportaria uma prova de resistência. Já Vyni disse que estava com os olhos irritados.

Ao tentar escapar da dinâmica da prova, o surfista foi cobrado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Líder da semana passada, o surfista tinha direito ao veto, impedindo um participante de jogar a 8ª Prova do Líder, e questionou se não poderia escolher ele mesmo.

Após a negativa do apresentador para a pergunta, o Scooby escolheu Eliezer. Mesmo após a decisão, Tadeu Schmidt repreendeu brother com o programa ainda no ao vivo.

"Eu fico decepcionado com você que venceu três provas não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento", disse. Scooby retrucou dizendo que não daria para passar vergonha durante a prova.

A prova segue para os outros 11 participantes.