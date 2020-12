Após polêmica com a Forbes, Kylie Jenner é a celebridade mais bem paga do mundo em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Kylie Jenner, 23, é a celebridade mais bem paga do mundo em 2020, com um patrimônio de US$ 590 milhões (cerca de mais de R$ 3 bilhões na cotação atual), segundo a revista Forbes.

A irmã das Kardashians está no topo da lista "The World's Highest-paid Celebrities" divulgada recentemente, na frente do cantor Kanye West, e os atletas Roger Federer, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, respectivamente. Em 7º lugar está o brasileiro Neymar Jr., que acumula US$ 95,5 milhões (cerca de RS 482 milhões).

Ainda de acordo com a publicação, Jenner vendeu 51% da empresa Kylie Cosmetics para a Coty, Inc. de capital aberto em janeiro de 2019 por US$ 600 milhões (em reais, R$ 3 bilhões) e na época embolsou US$ 540 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões), antes dos impostos.

Neste ano, Kylie Jenner foi protagonista de uma grande polêmica. Isso porque a empresa alegou que a empresária e a sua mãe, Kris Jenner, teriam mentido sobre o patrimônio líquido de Kylie e os ganhos sobre sua linha de maquiagem, a Kylie Cosmetics.

Em nota publicada pela revista no dia 29 de maio, a socialite usou declarações fiscais falsas para ganhar o título de bilionária mais jovem da Forbes em 2018. "As Jenners têm mentido sobre isso há anos, desde 2016 - tendo seu contador redigindo declarações fiscais com números falsos - para ajudar a reduzir as estimativas da Forbes sobre os ganhos e o patrimônio líquido de Kylie", declararam. "Embora não possamos provar que esses documentos sejam falsos (embora seja provável), está claro que a equipe de Kylie está mentindo."

Na época, Jenner se pronunciou através de uma série de tuítes sobre a situação. Ela disse ironizou a publicação da Forbes dizendo que "pensava que era um site respeitável." A integrante da família Kardashian negou a alegação e disse que nunca precisou mentir "para chegar aonde está [lista]".

Segundo o portal The Post noticiou, Kylie Jenner exigiu que a Forbes se retratasse sobre a história, entretanto, isso aconteceu até o momento.

Conhecida internacionalmente ainda criança, quando o reality show Keeping Up With The Kardashians estreou no canal E!, em 2007, Kylie Jenner seguiu os passos das irmãs mais velhas, Kim, Kourtney e Khloe, e criou sua própria empresa, lançada em novembro de 2015. Antes disso, a Jenner já havia divulgado algumas coleções de roupas em conjunto com a irmã Kendall Jenner.

Em 2017, a Kylie Cosmetics arrecadou US$ 330 milhões (hoje o equivalente a R$ 65,2 milhões). O portfólio de produtos da marca inclui batons líquidos, paletas de sombra, pincéis, perfumes, e iluminadores, vendidos com exclusividade.