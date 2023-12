Após a Fazenda 15, Kally aceita pedido de namoro de Black: 'Me perdi no jogo para me encontrar no amor'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kally Fonseca não chegou à final de A Fazenda 15, mas saiu bem feliz com o que conquistou no programa: um namorado. Depois de uma relação cheia de altos e baixos dentro do confinamento com Cezar Black, a cantora de forró contou ter aceito o pedido de namoro do enfermeiro e ex-BBB . "Me perdi no jogo para me encontrar no amo", disse a ex-peoa nas redes sociais.

Ela publicou um texto refletindo sobre sua participação no reality rural da Record. "Como tudo que faço, me entreguei por inteiro, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena! Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo", começou Kally.

A cantora então prosseguiu: "Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. Cezar errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos".

A cantora, então, se declarou para o amado. "Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje e o namoro começou. Te amo, meu Grudinho!!!", comentou ela que ainda mostrou o cartão que Cezar mandou com o pedido de namoro.

Cezar escreveu a seguinte mensagem: "Você conseguiu me encontrar, me conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo mais viver sem ti. Amo tudo em você... Me deixa ser seu amor? Namora comigo?". "Eu disse sim", declarou a cantora.