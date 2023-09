Após divórcio e rumores de traição, Alisson e Thamara, de Casamento às Cegas, vão juntos ao The Town

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do reality da Netflix Casamento às Cegas Brasil Alisson Hentges e Thamara Térez chegaram juntos neste sábado (9) à área VIP do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mesmo após a separação, marcada por boatos de que Alisson teria traído a esposa, o clima entre os dois parecia amigável: tiraram fotos juntos e distribuíram sorrisos.

Alisson nega que tenham reatado um romance e afirma que a relação com Thamara, sua ex-esposa, é assim como a com os outros participantes do reality. "Somos só amigos", diz.

"A gente se encontra como encontra todo o pessoal de Casamento às Cegas", explica. "A gente tem uma amizade muito bacana, vivemos coisas que só a gente sabe."

Com Thamara, ele diz se dar "super bem". Ela não quis dar entrevista à reportagem. Na época dos rumores, Thamara negou que o motivo do término era uma traição. "Nós fomos expostos a uma situação que a gente não soube lidar. A gente é inexperiente com essa coisa de exposição e nós não soubemos gerenciar tudo", justificou.

Alisson, que esteve no The Town na quinta (7), diz ter voltado neste sábado para ver os shows do Barão Vermelho e do Foo Fighters. "Venho lá do Sul, onde o pessoal não gosta muito de rock, mas eu curto para caramba."