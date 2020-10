Após desfalcar The Voice Kids, Claudia Leitte volta como jurada em versão sênior do programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento entre Claudia Leitte e a Globo não ficou estremecido com a saída dela no meio da temporada do The Voice Kids. A cantora foi anunciada nesta sexta-feira (23) como uma das juradas da versão sênior do programa, apenas para participantes com mais de 60 anos, que deve estrear em 2021.

Além dela, Mumuzinho (que entrou no lugar de Claudia na reta final da versão infantil do programa) e Daniel (que foi jurado do reality para adultos de 2012 a 2014) também foram confirmados. Claudia Leitte também integrou a versão adulta entre 2012 e 2017.

Boninho, diretor de núcleo da Globo, também disse que um quarto nome ainda está sendo fechado. "A gente está namorando, mas que vamos contar para valer daqui a pouco", disse. Provavelmente será o rapper Emicida. Ainda há uma negociação.

Em evento para o mercado publicitário, o executivo afirmou que está há dois anos desenvolvendo a versão para a melhor idade do programa. "Nesse meio tempo, a ideia foi amadurecendo e saiu do papel para fazer essa família The Voice crescer", disse. "Até o momento, já temos mais de 3.000 candidatos, com muito talento querendo fazer parte dessa experiência."

André Marques, que comanda o The Voice Kids, já havia sido confirmado como apresentador da nova versão do reality. Tiago Leifert segue comandando a versão adulta, que está no ar em sua nona temporada.