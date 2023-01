Após cirurgia, Luciana Gimenez sente fortes dores durante a madrugada

Para as dores que ainda sente, serão administrados remédios em casa e o acompanhamento se dará também por seus médicos no Brasil que já vinham acompanhando a apresentadora durante sua internação e darão prosseguimento após a alta.

"Nunca fui de acordar para fazer desabafo na internet, tô aqui com tanta dor, estou sem saber o que fazer. Já tomei todos os remédios, tenho que tomar com certa cautela para não ter efeito contrário, mas nada que eu faça passa essa dor, estou vendo estrelas. É uma dor paralisante, tenho certeza que muita gente já sentiu isso", iniciou ela.

SÃO PAULO. SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez, 53, recorreu aos stories do Instagram na madrugada desta quarta (18) para desabafar sobre as fortes dores que vem sentindo após passar por uma cirurgia, decorrente de um acidente que sofreu enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

