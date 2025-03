Apartamento de Maíra Charken pega fogo no Rio e atriz lamenta: 'Quase inacreditável'

"Foi chocante, muita gente me mandou fotos, vídeos, daquela fumaça saindo do meu apartamento. É quase inacreditável."

Maíra contou que o aluguel estava salvando as finanças de sua família e pediu aconselhamento jurídico. Mais calma, disse que são coisas que podem acontecer a qualquer um, a diferença é como se decide agir em situações do tipo.

Por meio do Instagram, ela mostrou partes do imóvel após o incêndio ser controlado pelos Bombeiros. "Ninguém se machucou ou morreu. Loucura, fiquei em choque, mas agora são muitas coisas", afirmou. "O teto era branco, está preto, parece que jogaram tinta. Não vou entrar, chega a doer o pulmão."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartamento de Maíra Charken em Ipanema, no Rio, pegou fogo no sábado (29). A atriz afirmou que o imóvel estava alugado por um hóspede e que ninguém se feriu, mas lamentou o ocorrido.

