Aos 81 anos, Martha Stewart é a mais velha a posar para capa da 'Sports Illustrated Swimsuit'

Para o ensaio, foi preciso realizar nove trocas de maiôs. Ela revela também que, nos bastidores, falaram diversas vezes sobre "suas garotas", como foram chamados os seios. "Eu nunca chamei meus seios de 'as garotas' na minha vida. Eu odeio coisas assim. O tempo todo, essas pessoas estavam cutucando: "Tire isso, empurre aquilo para dentro". Tive que aguentar isso por oito horas. Mesmo assim, estávamos filmando na República Dominicana e eu me diverti muito."

Em entrevista ao New York Times, a comunicadora celebrou o momento, que foi um "teste de coragem". "Eu tinha que ter certeza de que estava pronta para posar de maiô. Foi preciso um pouco de vaidade, mas também um pouco de confiança. Pensei: 'Se estou me sentindo bem física e mentalmente para fazer uma coisa dessas, estou pronta para isso'", afirmou Martha.

