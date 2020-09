Aos 70 anos, Angela Ro Ro diz que está procurando namorada que seja 'amiga leal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angela Ro Ro, 70, surpreendeu os seguidores neste domingo (6) com uma publicação em suas redes sociais. A cantora afirmou estar à procura de uma namorada.

"Amar enquanto há tempo!!! Procuro namorada que seja amiga leal! Mensagem por gentileza! Saúde a Todos!", escreveu. Ao ter a postagem divulgada por sites de notícias de celebridades, no entanto, ela apagou a publicação.

Ro Ro está solteira desde junho, quando terminou o relacionamento com a produtora cultural Verônica Menezes. O namoro das duas havia sido assumido publicamente em abril.

"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar", escreveu, sem citar nomes, no dia 30 de junho. "Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto."

"Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei", adicionou ainda. "O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão."

Na sequência, ela publicou uma imagem com o seguinte texto: "Estado civil: evitando problemas".

DIFICULDADES FINANCEIRAS

No dia 19 de junho, a cantora usou suas redes sociais para fazer um apelo aos fãs: doações. A artista afirmou em um post publicado em sua conta no Instagram, que está passando por dificuldade financeira e pediu que depositem apenas R$ 10 para ajudá-la.

Junto aos dados de sua conta, Angela Ro Ro, que está passando a quarentena em um sítio em Saquarema (RJ), pedaço de terra herdado de seus pais, afirma que tentou vender uma live, mas que não houve interessados. No início do mês, ela já dizia que logo estaria pedindo dinheiro aos funcionários.

À Folha de S.Paulo, a cantora disse que pretendia reservar o isolamento social para talvez escrever o livro que há anos vinha planejando escrever, enquanto aguarda convites de trabalho para o depois da pandemia.