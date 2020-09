Aos 43 anos, Juninho Bill faz vaquinha online para gravar o primeiro álbum solo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presença constante em programas de televisão na década de 1980, o grupo Trem da Alegria foi um sucesso estrondoso. Entre os vocalistas, um dos destaques era Luiz Carlos Figueiredo Mello, o Juninho Bill, que acabou se afastando dos holofotes da fama após o fim da banda.

Agora, aos 43 anos, ele quer retomar a carreira de cantor. Para isso, fez uma vaquinha online para juntar dinheiro suficiente para gravar seu primeiro álbum solo. A meta é arrecadar R$ 30.000. Até esta segunda-feira (7), ele havia conseguido R$ 2.500 de 42 apoiadores.

"Sempre estive em conjuntos e bandas, desta vez decidi tirar as músicas da gaveta para apresentar aos amigos e fãs", explica na apresentação do projeto. "O valor arrecadado será destinado à produção, execução, gravação, mixagem e masterização. O orçamento não conta com a impressão de CDs, por enquanto."

Juninho Bill entrou no Trem da Alegria em 1985. Com o conjunto infantil, gravou sete álbuns, que somam cerca de 4 milhões de cópias vendidas. Ele ficou no grupo até 1992, quando ele foi encerrado.

Depois, tentou uma carreira no futebol profissional. Após atuar nas categorias de base do Corinthians e da Portuguesa, atuou em times como Sinop Futebol Clube, de Mato Grosso, e no Rio Branco Esporte Clube, de Americana (interior de SP).

Com o fim da carreira de atleta, aos 20 anos, ele estudou jornalismo e passou por diversas bandas. Atualmente, trabalha como produtor de TV e tem duas filhas.