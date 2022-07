Aos 16 anos, ex-The Voice Kids será Alcione em musical: 'Referência para mulheres pretas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram cerca de 2.000 inscritos e 300 candidatos participando das audições, e deu Carol Roberto, 16, na cabeça. Ex-participante do The Voice Kids de 2019, a cantora e atriz impressionou os responsáveis pelo elenco ao interpretar "Estranha Loucura" e conquistou o papel que sempre sonhou: ela será a Alcione adolescente no espetáculo "Marrom, o Musical". A peça estreia em agosto, em comemoração aos 50 anos de carreira da artista.

Apesar de ainda ser uma adolescente, Carol tem bastante intimidade com o repertório da cantora, sempre presente nas playlists das festas e churrascos da família, em Guarulhos (São Paulo), onde mora. "Lá em casa o pessoal quase surtou de alegria quando soube que eu passei na audição", lembra.

Carol não conhece Alcione pessoalmente. Ainda. Ela leva a maior fé que a Marrom, 74, irá ao teatro assistir ao musical, escrito e dirigido por Miguel Falabella. Quando (e se) isso acontecer, touché! a atriz não vai perder a oportunidade se declarar para a Marrom. "Vou falar para ela o quanto sua música é importante e mexe com as pessoas. Ela é uma grande referência para nós, cantoras, e principalmente mulheres pretas como eu", diz.

Até lá, mantém uma rotina de ensaios bem puxada: são pelo menos sete horas de preparação vocal e corporal todos os dias. Uma pedreira, que só não é mais dura porque, pelo menos na hora de decorar as letras ela tem um refresco. "Sempre gostei de tudo o que ela canta, ouço direto, então essa foi a parte mais fácil para mim".

Mesmo com toda essa preparação, Carol tem consciência que, por ser tão original, Marrom é quase "inimitável". Por isso, vai interpretar a cantora em sua juventude inspirada nela, óbvio, mas sem a pretensão de ficar igualzinha. "Vou tentar fazer uma homenagem para ela, porque Alcione é única."

Esta não é a primeira vez de Carol em um musical. Formada pela escola de teatro Teenbrodway, ela já participou de "Achados e Perdidos", dirigido por Cininha de Paula, e "Natal", de Fernanda Chamma. Há três anos ficou conhecida nacionalmente ao chegar à semifinal do reality musical The Voice Kids, no time de Carlinhos Brown. Depois disso, gravou o EP "Hora do Show" e o DVD "Sessions Carol Roberto", em parceria com o cantor de pagode Rodriguinho.

Carol também é dubladora, e emprestou sua voz à leoa Nala, na fase criança no live-action do "Rei Leão", da Disney. O trabalho abriu as portas para outras oportunidades com dublagem, nos filmes "Mira - A Detetive do Reino" (2019), da Disney, e "Família em Concerto (Netflix). Em 2022, ela entrou para o elenco da série "7 Chances Para..." (Discovery+).