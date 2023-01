Antônio Fagundes fala pela 1ª vez do namoro do filho com ator

Bruno confirmou o relacionamento com Fernandez após postar uma foto nas redes sociais dando um beijo na bochecha do namorado, em 2 de janeiro. Procurada pela reportagem, a assessoria de Bruno confirmou o namoro entre os dois.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Antônio Fagundes, 73, falou pela primeira vez do namoro do filho Bruno Fagundes, 33, com o ator Igor Fernandez, 26. Ele elogiou Bruno e disse que não ter preocupações com preconceitos ou julgamentos que o filho possa sofrer após ter assumido publicamente o namoro.

