Antônia Fontenelle é condenada a pagar mais de R$ 100 mil aos irmãos Felipe Neto e Luccas Neto

Além disso, Antônia deverá publicar uma retratação no mesmo espaço (Youtube) e pelo mesmo tempo do vídeo citado, que já foi retirado do ar. A reportagem entrou em contato com Fontenelle e não obteve resposta.

Na sentença, o juiz Samuel de Lemos Pereira diz que as falas de Felipe e Luccas foram retiradas de contexto em um vídeo. "Infere-se da leitura das legendas, que foram redigidas pela própria ré, ofensas com intuito de depreciar a imagem dos autores, ao aludir que os requerentes teriam praticado supostos atos de pedofilia".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.